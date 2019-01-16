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Госдума 17 января примет заявление относительно ПАСЕ

Политика

В интересах избирателей

Госдума 17 января примет заявление относительно ПАСЕ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 16 января 2019, 15:52 — REGNUM  Госдума на заседании 17 января обсудит проект заявления относительно ситуации вокруг участия российской делегации в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы сегодня на Совете Государственной думы обсудили вопросы участия российской делегации в ПАСЕ. Принято решение завтра рассмотреть этот вопросы на заседании Государственной думы. Считаем, что нам необходимо определиться», — заявил Володин.

ПАСЕ не следует базовым принципам парламентаризма.

«Позиция ПАСЕ расходится с позицией, которая была изначально зафиксирована странами-участниками СЕ о равенстве стран-участников. ПАСЕ отошла от принципов демократии, ПАСЕ совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить, возможности озвучивать свою позицию и защищать свою позицию. Эти принципы были практически обнулены нормой регламента, которая позволила делегацию РФ лишить права голоса», — отметил спикер Госдумы.

При этом он указал на попытки здравомыслящей части Ассамблеи вернуть делегацию РФ.

«Идут слабые попытки со стороны коллег из ПАСЕ, ее здравомыслящей части как-то ситуацию поменять, но не получается это сделать системно, а то, что предлагается, когда наша российская делегация будет частично ограничена в правах и ей предоставят возможность лишь участия в выборах ряда институтов ПАСЕ, для нас неприемлемо», — заявил Володин.

В итоге Госдуме предстоит оформить свою позицию в виде заявления.

«Мы пришли к выводу, что у нас нет оснований направлять делегацию в ПАСЕ. Нет оснований возвращаться в ПАСЕ, и нам нужно принять это решение», — сказал Володин.

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