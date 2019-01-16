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Порошенко обсудил с представителем Австрии «Северный поток — 2»

Политика

Он поблагодарил Австрию за принципиальную позицию относительно антироссийских санкций

Киев, 16 января 2019, 16:04 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко встретился с главой национального совета Австрии Вольфганом Соботкой, сообщил 16 января официальный сайт администрации президента Украины.

Порошенко поблагодарил Австрию за поддержку антироссийских санкций, а также обсудил с Соботкой вопросы строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, строительство российского газопровода всячески пытаются замедлить США. Украине также не выгоден «Северный поток — 2», поскольку, в случае его запуска, у России отпадает необходимость качать газ через её территорию.

Украинская пропаганда утверждает, якобы в «Северном потоке — 2» нет никакого «экономического смысла».

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Антироссийская пропаганда на Украине
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