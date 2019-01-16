Иранский канал сообщил о жестоком обращении с арестованной в США ведущей

Тегеран, , 16:02 — REGNUM Арестованная в США журналистка и телеведущая иранского новостного телеканала Press TV Марзи Хашеми подвергается жестокому обращению в тюрьме. Об этом говорится в сообщении телеканала 16 января.

Отмечается, что Марзи Хашеми связалась со своей дочерью и пожаловалась, что с момента ареста 13 января съела лишь пачку крекеров. В тюрьме в Вашингтоне ей предложили из еды только свинину, которую она не может есть, так как мусульманка. После ареста у женщины забрали хиджаб и фотографировали в тюрьме без него.

Семья Хашеми и политические активисты начали кампанию в ее поддержку в социальных сетях с хэштегами #FreeMarziehHashemi и # Pray4MarziehHashemi.

Как отмечает Press TV, Марзи Хашеми до сих пор не предъявлены обвинения. Попытки телеканала связаться с Федеральным бюро расследований США с целью выяснить причину ареста не увенчались успехом.

Марзи Хашеми родилась в США, ее имя при рождении — Мелани Франклин. Последние годы журналистка проживала в Иране. 13 января она прилетела в аэропорт города Сент-Луис (штат Миссури), чтобы навестить своих родственников.

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