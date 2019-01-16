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Есть сомнения в пользе польского саммита по Ближнему Востоку — МИД

Политика

Повестка мероприятия подверстана под официальную позицию США

Москва, 16 января 2019, 15:43 — REGNUM  Повестка министерской встречи по Ближнему Востоку в Варшаве составлена с учетом интересов США, что вызывает у России сомнения в полезности мероприятия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 января на большой пресс-конференции в Москве.

Лавров указал на то, что Польша представила саммит как совместную с США инициативу, а госсекретарь Майкл Помпео во время поездки по Ближнему Востоку заявил, что это США организуют встречу в Польше. Россия получила и приглашение, и описание повестки дня, которая включает обсуждение ситуаций в Сирии и Йемене, также действия Ирана в регионе и ракетную программу Тегерана.

Однако ключевая проблема — арабо-израильское урегулирование вынесено за скобки. Создается впечатление, что повестка подверстана под официальную позицию США — продвижение подходов к сдерживанию Ирана, заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Помпео анонсировал международный саммит по вопросам Ближнего Востока в Польше, он пройдет 13 и 14 февраля. Мероприятие посвящено «ближневосточным стабильности, миру, свободе и безопасности в регионе».

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