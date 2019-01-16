На Украине возможен балканский сценарий религиозного конфликта — депутат

Киев, , 15:32 — REGNUM На Украине могут реализовать балканский сценарий религиозного конфликта. Об этом 16 января в кулуарах парламента Украины заявил депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук.

«В условиях войны очень просто спровоцировать религиозный конфликт, который остановить невозможно. По сути, сценарий религиозного конфликта, который был на Балканах, может быть использован в Украине», — сказал Мосийчук.

Он призвал парламент принять закон, который урегулирует процедуру смены церковными приходами своего религиозного центра.

«Тот законопроект, который был, не воспринимался частью пленарного зала. Соответственно, авторы решили его доработать… Для нашей команды главным критерием является то, чтобы четко был прописан механизм, который сделает невозможным силовые столкновения и силовые захваты храмов… Этим законом парламент должен предупредить конфликт», — добавил Мосийчук.

По его словам, 17 января Рада не примет законопроект №4128, поскольку его не успевают доработать.

«Насколько мне известно, завтра этот законопроект не будет рассматриваться, потому что он не готов. Авторы переносят его. Мы считаем его чрезвычайно важным законопроектом. Он призван избежать столкновений между верующими разных конфессий при переходе храма от одной конфессии в другую… Одни политики говорят, что это рейдерский закон, другие говорят, что это закон, который поможет создать единую церковь», — подытожил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко призвала Верховную раду принять проект закона №4128 относительно смены церковными приходами своего религиозного центра. По её словам, принятие закона позволит избежать религиозных конфликтов на Украине.