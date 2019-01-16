Госдума не будет направлять заявку на участие в работе ПАСЕ

Москва, , 15:30 — REGNUM Госдума приняла решение не направлять в ПАСЕ делегацию для участия в работе Ассамблеи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Мы — как это значится в проекте заявления, поддержанном всеми фракциями — не будем направлять заявку для участия в ПАСЕ», — сообщил Слуцкий по итогам заседания Совета Думы.

Тем самым, подчеркнул он, депутаты принимают решение в интересах граждан и избирателей — «чтобы на наши деньги перестали ставить эксперименты, перестали нарушать нормы регламента о равенстве делегаций».

Госдума на заседании 17 января обсудит проект заявления, где говорится, в частности, об отказе от участия в работе ПАСЕ.

Совфед принял заявление, где говорится об отказе от участия в работе в ПАСЕ в 2019 году. Также Россия не будет вносить соответствующие взносы в бюджет СЕ.

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