В Зимбабве арестовали священника, выступающего против правительства

Хараре, , 15:31 — REGNUM Правоохранительные органы Зимбабве арестовали священника и политического активиста Эвана Маварира, выступающего против правительства, сообщает 16 января Associated Press.

«Они (власти страны) утверждают, что он занимался подстреканием к насилию через социальную сеть Twitter и другие средства коммуникации», — отметил адвокат активиста.

Арест Маварира был санкционирован под влиянием массовых акций протеста, возникших в государстве. Население недовольно ростом цен на топливо. Беспорядки привели к гибели нескольких человек.

Напомним, священник Эван Маварир давно известен своей активной гражданской позицией. В 2016 году он был одним из инициаторов антиправительственных демонстраций против бывшего президента страны Роберта Мугабе.

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