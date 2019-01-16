Россия примет трехсторонний саммит с Ираном и Азербайджаном

Москва, , 15:24 — REGNUM Очередь принимать трехсторонний саммит с Ираном и Азербайджаном перешла к России, Москва занимается его подготовкой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 января в ходе большой пресс-конференции.

Российская сторона, согласно очереди, готовит трехсторонний саммит. Он обязательно состоится, заверил министр.

Разговоры о других форматах с участием Азербайджана пока не перешли в практическую плоскость. Россия рассмотрит иные формы воздействия с Баку, если у них будет «добавленная стоимость», а не «формат ради формата», пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит на высшем уровне формата Россия — Иран — Азербайджан прошел 1 ноября 2017 года в Тегеране. Главы трех стран обсудили, в частности, энергетическое сотрудничество, урегулирование в Сирии и взаимодействие на Каспии. Президент России Владимир Путин пригласил своих коллег в следующий раз встретиться в России.

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