В ОБСЕ отметили неудачные попытки ВСУ подставить защитников ЛНР — Марочко

Луганск, , 15:39 — REGNUM Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали провокационные обстрелы территории ЛНР со стороны Украины, которыми ВСУ пытались вызвать ответный огонь, заявил 16 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.

«Согласно отчету СММ (специальной мониторинговой миссии — ИА REGNUM ) ОБСЕ, боевики 10-й горно-штурмовой бригады использовали жилой дом в населённом пункте Кряковка для оборудования огневых позиций… который находился в 40 метрах от патруля ОБСЕ», — рассказал он.

Марочко отметил, что такое поведение боевиков ВСУ нарушает международное гуманитарное право, а также подвергает опасности сотрудников миссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января в зону конфликта ожидается прибытие делегации во главе с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. В ЛНР гарантировали безопасность делегации, однако заявили, что опасаются провокаций со стороны ВСУ.

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