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Бывший главред Breitbart News намерен просить политическое убежище в США

Политика

Журналист Майло Яннопулос больше не чувствует себя в безопасности в родной Великобритании

Вашингтон, 16 января 2019, 15:22 — REGNUM  Известный британский журналист, предприниматель и бывший главный редактор правого издания Breitbart News Майло Яннопулос намерен запросить политическое убежище в США. Об этом он сообщил в своей статье, опубликованной на сайте FrontPage Magazine.

Яннопулос заявляет, что из-за своего неприятия исламизации Великобритании не может чувствовать себя в безопасности и поэтому будет просить убежища в США.

«Это единственный способ убедиться, что мне никогда не придется возвращаться в страну, где так много людей хотят видеть меня в тюрьме или в гробу», — написал 34-летний публицист.

Никто не понимает, насколько плоха ситуация с исламизацией в Великобритании: журналисты боятся выставлять мусульман в негативном свете, а полиция закрывает глаза на их преступления, пишет Яннопулос.

«Я хочу уехать. Как гей-консерватор, я больше не чувствую себя в Великобритании в безопасности. Мое правительство отказывается принимать необходимые меры для моей защиты и активно выступает против интересов меня как представителя меньшинства. Вот почему я призываю США вмешаться».

«Я — известный, женатый консервативный гомосексуалист-христианин еврейского происхождения из страны, охваченной социальными настроениями каменного века и избитой политкорректными покорными евнухами», — поясняет свою принадлежность к меньшинству Майло Яннопулос.

Журналист сообщил, что проконсультировался с адвокатом по вопросу предоставления убежища и тот считает, что это намерение стоит попытаться осуществить.

Несмотря на свою ориентацию, Яннопулос крайне нелюбим ЛГБТ-сообществом из-за его антифеминистских и противоречащих идеологии прав человека взглядов. Свою ориентацию публицист называет сознательным выбором, сделанным в знак протеста. В 2017 году заключил официальный брак с гражданином США.

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