В Алма-Ате прокомментировали изменение структуры городской администрации

Алма-Ата, Казахстан, , 15:19 — REGNUM Изменение структуры акимата (администрации) Алма-Аты соответствует программе «Алма-Ата-2020», которая направлена на эффективное решение вопросов развития города, заявил аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек на внеочередном заседании маслихата (представительного органа власти), сообщает 16 января агентство «Казинформ».

Глава города считает, что реформа администрации даст новый импульс развитию, а также перестроит мышление и обозначит новые приоритеты. Байбек также отчитался перед депутатами за успехи в развитии города. По его словам, в рамках программы «Алма-Ата-2020» за три года государство инвестировало в развитие города 450 млрд тенге ($1,19 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Алма-Ате состоялось внеочередное заседание маслихата по вопросам изменения структуры городской администрации. Оптимизация позволит сократить руководящий состав акимата на 12%.

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