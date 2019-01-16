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В Алма-Ате прокомментировали изменение структуры городской администрации

Политика

Мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек считает, что изменение структуры администрации перестроит мышление и даст новый импульс развития города

Алма-Ата, Казахстан, 16 января 2019, 15:19 — REGNUM  Изменение структуры акимата (администрации) Алма-Аты соответствует программе «Алма-Ата-2020», которая направлена на эффективное решение вопросов развития города, заявил аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек на внеочередном заседании маслихата (представительного органа власти), сообщает 16 января агентство «Казинформ».

Глава города считает, что реформа администрации даст новый импульс развитию, а также перестроит мышление и обозначит новые приоритеты. Байбек также отчитался перед депутатами за успехи в развитии города. По его словам, в рамках программы «Алма-Ата-2020» за три года государство инвестировало в развитие города 450 млрд тенге ($1,19 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Алма-Ате состоялось внеочередное заседание маслихата по вопросам изменения структуры городской администрации. Оптимизация позволит сократить руководящий состав акимата на 12%.

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Политическая жизнь Казахстана
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