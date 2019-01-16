Названа дата встречи Лаврова и Мааса в Москве

Москва, , 15:13 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его немецким коллегой Хайко Маасом состоится в пятницу, 18 января. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Главы МИД РФ и Германии встретятся в пятницу», — цитирует слова российского дипломата ТАСС.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе предстоящих переговоров с министром иностранных дел Германии будет обсуждаться ситуация на Украине и в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии обеспокоены тем фактом, что Россия в современных политических реалиях всё больше отдаляется от Совета Европы (СЕ).

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