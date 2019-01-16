Глава Минкавказа назвал основные проблемы Северного Кавказа

Москва, , 15:03 — REGNUM Северный Кавказ все еще существенно отстает от других регионов России в плане доходов, роста промышленности, отдельных показателей сельского хозяйства. Об этом 16 января заявил министр по делам СКФО Сергей Чеботарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

В своем докладе в рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации он проинформировал об основных показателях развития округа. Так, по словам министра, негативными факторами, которые влияют на отставание округа от других регионов, являются в два раза меньший, чем в целом по России, рост промышленного производства, а также «определенное падение показателей по сельскому хозяйству».

«В целом по основным показателям регион сильно отстает от среднероссийских значений, — заявил министр. — Уровень бюджетных доходов на душу населения в 2017 году составил всего 56% от среднеросссикого показателя. Бюджеты всех регионов остаются дотационными, а трех из них — Чечни, Дагестана, Ингушетии — высокодотационными».

По мнению Чеботарева, все эти проблемы возможно решить лишь за счет опережающего развития экономики и социальной сферы.

Среди позитивных показателей, которые демонстрирует Северной Кавказ, глава министерства назвал снижение смертности населения, в том числе младенческой, и рост рождаемости, а также рост инвестиций, снижение безработицы и увеличение заработной платы.