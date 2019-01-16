Лавров призвал западных коллег к сотрудничеству на основе равноправия

Москва, , 14:55 — REGNUM Обращаться с Россией как со страной, которая всем всё должна, а ей никто ничего не должен, непозволительно, заявил 16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, соответствующее поведение наблюдается у ряда западных коллег.

«Давайте сотрудничать, давайте работать на основе равноправия», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что на усиление военной активности Североатлантического альянса у своих границ Россия всегда будет реагировать должным образом. При этом, отметил министр, Москва в то же время не отказывается от курса на восстановление отношений с США и Евросоюзом — на принципах равноправия.

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