Борисполь, Украина, , 15:17 — REGNUM С 2014 по 2017 год иностранные государства не поставляли оружие Украине, заявил президент страны Пётр Порошенко во время встречи с жителями Борисполя, сообщило 16 января информационное агентство «УНН».

"Сейчас я могу откровенно об этом сказать — первые три года мы воевали, имея эмбарго на поставки оружия на Украину со стороны всего мира», — отметил Порошенко.

По его мнению, Украина обязательно перейдёт на стандарты НАТО и Альянс окажет ей помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе вспыхнула после государственного переворота в Киеве в начале 2014 года. Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей региона, которые не поддержали незаконную смену власти в стране.