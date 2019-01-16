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ВСУ воевали с жителями Донбасса только украинским оружием — Порошенко

Политика

Президент Украины ожидает помощи от НАТО

ВСУ воевали с жителями Донбасса только украинским оружием — Порошенко
БТР-80 ВСУ — U.S. Army Europe Images

Борисполь, Украина, 16 января 2019, 15:17 — REGNUM  С 2014 по 2017 год иностранные государства не поставляли оружие Украине, заявил президент страны Пётр Порошенко во время встречи с жителями Борисполя, сообщило 16 января информационное агентство «УНН».

"Сейчас я могу откровенно об этом сказать — первые три года мы воевали, имея эмбарго на поставки оружия на Украину со стороны всего мира», — отметил Порошенко.

По его мнению, Украина обязательно перейдёт на стандарты НАТО и Альянс окажет ей помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе вспыхнула после государственного переворота в Киеве в начале 2014 года. Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей региона, которые не поддержали незаконную смену власти в стране.

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Война в Донбассе
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