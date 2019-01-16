Нападения на российских дипломатов в Киеве вылились в уголовные дела

Москва, , 14:40 — REGNUM Российские следователи возбудили два уголовных дела после нападений на сотрудников посольства РФ на Украине, которые были совершены в 2018 году. как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 16 января, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят установить всех обстоятельства нападений и лиц, к ним причастных.

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Как пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко, решение о возбуждении уголовных дел по статье УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», было принято по истечении такого длительного периода из-за необходимости «получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений».

Речь идёт о нападении, совершённом в Киеве в ноябре 2018 года, в результате которого сгорел автомобиль дипломата, а также инциденте, имевшем место в мае 2018 года. Тогда вред был причинён дипломатическому работнику.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 ноября 2018 года в Киеве неизвестные совершили нападение на служебный транспорт сотрудника посольства РФ на Украине. Экстремистских группировок забросали дымовыми шашками здание дипмиссии, а также сожгли одну из машин, принадлежащую российским дипломатам. По данным СКР, нападавшие были осведомлены о принадлежности подожженного ими автомобиля к российскому загранучреждению.

В мае 2018 года на улице Братской в Киеве группа людей совершила нападение на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьёва, являющегося советником посольства России на Украине. Ему в лицо плеснули трудносмываемую жидкость, высказали оскорбления и угрозы физической расправы, а также требования покинуть территорию Украины.

«Мотивом этого преступления, по данным следствия, было желание нападавших осложнить международные отношения между Украиной и Российской Федерацией», — добавила Светлана Петренко.

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