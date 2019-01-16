В Воронеже разоблачен агент СБУ «Рыженький»

Воронеж, , 14:38 — REGNUM Агент службы безопасности Украины разоблачен УФСБ России по Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Гражданин Украины Леонид Каплун, 1987 года рождения, задержан воронежскими правоохранителями.

По информации УФСБ, мужчина был завербован, когда работал в сфере пассажирских перевозок по направлению Киев — Симферополь — Севастополь, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Каланчак» (Украина).

Ему присвоили псевдоним «Рыженький» и поручили собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях российской военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП «Армянск» (Россия).

Однако, отметили в УФСБ, дело о шпионаже в отношении агента не возбуждалось — ничего из «заданного» сделать он не успел.

После задержания он был выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет.