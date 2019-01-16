Сальвини потребовал от Франции выдать террористов

Рим, , 14:36 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини обратился с призывом к властям Франции «вернуть Италии террористов и убийц невинных людей», передает информагентство Askanews в среду, 16 января.

По словам Сальвини, эти люди «не должны пить шампанское на Эйфелевой башне».

14 января в Италию был возвращен один из самых известных беглых преступников — Чезаре Баттисти. Ранее он был лишен права на убежище в Бразилии, пытался скрыться в Боливии, но был выдан Италии. Баттисти обвиняется в одном убийстве и причастности еще к трем, ему грозит пожизненное заключение. Побег из итальянской тюрьмы он совершил в 1981 году.

Сальвинипообещал вернуть в Италию вслед за Баттисти еще «несколько десятков» осужденных за преступления, совершенные в «свинцовые семидесятые» во время уличной войны «красных» и «черных» радикалов между собой и против государства.

Большая часть этих граждан, включая одного из предполагаемых убийц премьер-министра Альдо Моро, скрывается в Южной Америке, некоторые — во Франции, где по ряду политических причин в 1970-е годы приняли решение не выдавать их Италии .

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