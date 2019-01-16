Россия не злорадствует вокруг ситуации с Brexit — Лавров

Москва, , 14:33 — REGNUM Россия не злорадствует и не потирает руки вокруг ситуации, которая сложилась в связи с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit), заявил 16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

«Кто-то говорит и пишет, что Россия потирает руки и злорадствует. Ничего подобного», — отметил Лавров, добавив, что Brexit — дело Британии и её жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по Brexit. Против проголосовали 432 депутата, за выступили 202 члена палаты общин. На этом фоне оппозиция заявила о том, что проведет 16 января голосование о вотуме недоверия правительству Мэй.

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