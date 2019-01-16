Brexit: Британский нокдаун Прибалтике и Восточной Европе

Валерия Аникушина, , 15:13 — REGNUM

Провал голосования по соглашению о Brexit в парламенте Великобритании, который уже называют историческим и крупнейшим поражением правительства с 1924 года, поставил ещё больше вопросов о судьбе ЕС. И каким бы ни был сценарий — шаг парламента назад и принятие договора, выход Великобритании из ЕС без соглашения или новый референдум — за этими процессами пристальнее всего следят в странах Прибалтики и восточной с центральной части ЕС. Проще говоря, в тех странах, которые десятилетие подпитывали экономику Великобритании дешёвой рабочей силой. Больше всего гастарбайтеров на душу населения приехало в Британию из стран Прибалтики, Польши, Венгрии и некоторых других «младших братьев» по ЕС. ИА REGNUM сегодня, 16 января, собрал главные последствия Brexit как для экономик таких стран, так и для их граждан, проживающих в Соединённом Королевстве.

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Изменения в бюджете

Из-за Brexit бюджет ЕС недополучит, по разным оценкам, от 12 до 13,5 млрд евро в год. По сообщению латвийского министерства иностранных дел, если развод ЕС и Соединенного Королевства произойдет не на основе достигнутого соглашения, Латвия понесет дополнительные расходы в размере 10,1 млн евро, а взносы Латвии в ЕС вырастут на 8,9% в год. Похожая пропорция и с остальными странами.

Если же парламент Великобритании в итоге повторит попытку и проголосует «за» соглашение, то в 2019 году в бюджете, например, Латвии дополнительно требуется от 2,3 до 4,6 млн евро, в 2020 году — от 1,8 до 2,3 млн евро, а в 2021 году — от 2,4 до 2,9 млн евро.

«Заморозка» Rail Baltica

Из представленного в мае 2018 года проекта бюджета на 2021−2027 года следует, что налоги увеличатся и произойдет сокращение расходной части бюджета. Существует два ключевых проекта, для реализации которых вся Прибалтика нуждается в финансировании из европейских фондов.

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Прежде всего — Rail Baltica — проект железной дороги стандартной европейской колеи, которая должна соединить страны Прибалтики и Центральную Европу. Несмотря на заявление Еврокомиссии, что проект остается одним из важнейших для ЕС, в июле 2018 году появилась информация о возможном снижении финансирования проекта с 85% до 55%. Так как самостоятельно ни Латвия, ни Эстония с Литвой не в состоянии закончить данный проект, то его реализация может быть заморожена или растянута.

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Выход из БРЭЛЛ и фермеры

Второй проект — выход Прибалтики из БРЭЛЛ и синхронизация электросетей прибалтийских республик с материковой Европой — тоже может оказаться под угрозой срыва, так как напрямую финансируется из фондов ЕС.

Помимо этого, планируется сокращение дотаций для фермеров на 5%, что не вызывает энтузиазма у руководства стран Прибалтики, которое активно выступает за поднятие субсидий для своих фермеров до уровня Франции и Германии. Также Еврокомиссией было выдвинуто предложение о сокращении дотаций на 13%, примерно 584 млн евро, из Фонда сплочения ЕС, что напрямую повлияет на уровень жизни.

Что случится с гастарбайтерами?

По официальным данным, в Великобритании проживает примерно около 250 тыс. литовцев, 150 тыс. латвийцев, несколько десятков тысяч эстонцев, свыше одного миллиона поляков. Только в 2015 году в Соединённое Королевство переехали жить 270 тыс. граждан других стран ЕС. Несмотря на многочисленные дискуссии, остается неясность вокруг их будущего статуса после Brexit.

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Если развод ЕС и Великобритании происходит по жесткому сценарию, то такие граждане, являясь гражданами ЕС, станут гражданами третьих стран без каких-либо особенных прав. То есть те же латвийцы автоматически могут быть лишены всех льгот: ни высоких британских пенсий, ни пособий по безработице по возвращению на родину, ни облегченной процедуры по устройству на работу. При позитивном развитии сценария жители ЕС, проживающие на территории Великобритании свыше 5 лет, будут иметь право получить постоянный и временный вид на жительство. В любом случае после Brexit станет сложнее эмигрировать в Соединенное Королевство.

Студенты, денежные переводы, насилие

Изменения могут коснуться и студентов, которые уже задумываются о смене учебного заведения. Прежде всего, из-за Brexit они не смогут претендовать на студенческие кредиты.

После Brexit на фоне падения курса фунта стерлингов, возможно, изменятся объемы переводимых сумм латвийских иммигрантов из Великобритании на родину.

После голосования по Brexit участились случаи, когда граждане Восточной Европы сталкивались с агрессивным обращением со стороны коренных жителей Великобритании.

Потери бизнеса

Вне зависимости, по какому сценарию пройдет Brexit, прибалтийских бизнесменов предупреждают, что многочисленных рисков не избежать: колебания курса валют, очереди на границе, таможенные тарифы, новые сертификационные требования к импорту и даже банкротство работающих в той же Латвии предприятий. По разным оценкам, особо негативное влияние Brexit окажет на фармацевтическую отрасль и автоиндустрию.

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Больше кресел для чиновников

Выход Великобритании из Европейского союза повлечет за собой структурные изменения в составе Европарламента и других структур. Так, в июне 2018 года было одобрено постановление о сокращении числа депутатов с 751 до 705, а также распределении 24 из 73 мандатов, пока ещё принадлежащих Великобритании, между 14 странами ЕС. Однако Латвии и Литвы не оказалось в списке стран, которые получат дополнительные места. Из прибалтийских стран только Эстония сможет получить одно дополнительное место в парламенте. Новый порядок распределения мест вступит в силу только после выхода Великобритании из ЕС.

Изменение законодательства

Вне зависимости от условий выхода Великобритании, остальные страны ЕС будут вынуждены внести рад поправок к законам. Прежде всего изменения потребуются в законе об иммиграции, а также в законы, относящихся к бизнесу и налоговой политике, и в законы о вузах и о легализации документов.