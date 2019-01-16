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Лавров прокомментировал процесс переименования Македонии

Политика

И не связан ли он со стремлением Вашингтона загнать все балканские страны в НАТО и убрать любое влияние России на регион?

Москва, 16 января 2019, 14:26 — REGNUM  Россия, не выступая против нового названия Македонии, задает вопрос о легитимности этого процесса. Так прокомментировал ситуацию вокруг Македонии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 января в ходе на большой пресс-конференции в Москве.

Так, Москва задается вопросом, насколько переименование этой балканской страны обусловлено стремлением к консенсусу между Скопье и Афинами. И не связан ли он со стремлением Вашингтона загнать все балканские страны в НАТО и убрать любое влияние России на регион, пояснил Лавров.

Россия не может согласиться с тем, что ей нет места на Балканах. Должно быть найдено решение, приемлемое для общественности, населения и правительств Греции и Македонии, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России полагает, что вопрос о переименовании Македонии в Северную Македонию должен рассматриваться в Совете Безопасности ООН в соответствии с резолюцией 1993 года. Власти Греции расценили эту позицию российского МИД как вмешательство в свои внутренние дела.

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МИД России
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