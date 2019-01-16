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Свердловский губернатор подтвердил предложение Шипулину пойти в Госдуму

Политика

«Мы с ним действительно дружим, я его поддерживаю и буду поддерживать»

Екатеринбург, 16 января 2019, 14:43 — REGNUM  Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин действительно может стать депутатом Госдумы. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Куйвашев признал, что недавно разговаривал с Шипулиным на эту тему.

«Что касается Антона — мы много что с ним обсуждали и это в том числе. Если он сочтёт нужным, то он ответит, как придёт время, если он примет решение. Поэтому правильнее было бы ему задать вопрос. Мы с ним действительно дружим, я его поддерживаю и буду поддерживать. Я считаю, что это уникальный спортсмен, уникальный атлет, который много сделал для развития спорта и для нашей страны»,

Ранее СМИ сообщали, что недавно заявивший об окончании своей спортивной карьеры биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин собирается баллотироваться в Госдуму. Вакантное место освободилось после назначения экс-депутата Сергея Бидонько на должность свердловского вице-губернатора по внутренней политике.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Бывший биатлонист Антон Шипулин собрался в Госдуму

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