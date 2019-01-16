Киев не просил Анкару перекрыть Босфор для судов РФ — МИД Украины

Киев, , 14:28 — REGNUM Украина не обращалась к Турции с просьбой перекрыть российским военным судам пролив Босфор. Об этом сообщили в МИД Украины, передает 16 января информационное агентство «Украинские новости».

«Запрос о необходимости закрытия пролива Босфор для прохода российских военных кораблей согласно ст. 19 Конвенции Монтрё в Турцию не направлялся», — сказано в официальном ответе на запрос издания.

Напомним, о намерении Украины заблокировать российские военные суда в Чёрном море при помощи властей Турции заявил в конце октября 2018 года командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко во время конференции по морской безопасности в Киеве.

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