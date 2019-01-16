В Петербурге у нелегальных торговцев будут отбирать товар

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM У нелегальных уличных торговцев в Петербурге будут забирать товар. Такой законопроект поддержали в первом чтении на заседании городского Законодательного собрания 16 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пересмотреть процедуру изъятия товара предложил единоросс Денис Четырбок. Он признал, что вся его энергия, брошенная на борьбу с незаконной торговлей, которая выродилась в несколько законов, толком ни к чему не привела — эффект невелик. Даже изъятие ларьков и фургончиков не помогло.

«Теперь коммерсанты усмехаются в лица проверяющим, говорят, забирайте наши раскладушки, которые не представляют ценности, мы будем торговать с ящиков. Заберете ящики — будем торговать с пленки или скатерти», — обрисовал ситуацию депутат.

Но он обещал продолжить борьбу против этих нарушителей. Четырбок предлагает дополнить полномочия городского комитета по контролю за имуществом, который пока вынужден возвращать продукты и товары продавцам обратно, хотя киоск или ларек увозят на специализированный склад.

«Стихийная торговля при этом продолжается», — признает тщетность предыдущих депутатских инициатив Четырбок.

Его проект даст возможность комитету изымать вещи и документы помимо составления протоколов и рассмотрения дел по статье 44 городского Закона об административных правонарушениях.

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