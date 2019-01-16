Конкурс на участие в образовательном модуле ЕР достиг 43 человек на место

Москва, , 14:19 — REGNUM «Единая Россия» завершила прием заявок на участие в образовательном модуле «Политический лидер» своей Высшей партийной школы. Как сообщила первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» депутат Государственной думы РФ Ольга Баталина, подводя итоги заявочной кампании, завершившейся 15 января, поступило и уже обработано модераторами более 8,5 тыс. анкет, из них было одобрено 6,5 тыс. Таким образом, конкурс на участие в стартовом модуле проекта составил 43 человека на место. Баталина добавила, что до 22 января пройдет следующий отборочный этап — запись трех видеорезюме, а с 22 января по 1 февраля участники должны будут пройти отборочные тесты.

По словам первого заместителя секретаря генерального совета «Единой России», лидерами по количеству присланных заявок стали Краснодарский край, Ростовская область, г. Москва, Калининградская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Московская область, Пермский край, г. Санкт-Петербург, Татария. Также она обратила внимание на то, что некоторые кандидаты не смогли выполнить все условия участия в проекте.

«К сожалению, некоторые заявки были оформлены неправильно, содержали неточные сведения и ряд других нарушений. В итоге модераторами было одобрено 6500 анкет», — отметила Баталина.

Первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» напомнила, что до 22 января в рамках следующего этапа отбора слушателей образовательного модуля «Политический лидер» продолжают приниматься видеорезюме. Желающие пройти обучение должны выложить их в личном кабинете. Участникам предложено раскрыть три темы и рассказать, почему именно они должны войти в состав кадрового резерва партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях смогли реализовать свои лидерские качества. За первые дни приема видеорезюме все три необходимых материала загрузили уже более 200 участников.