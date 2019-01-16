Путин и Эрдоган обсудят создание буферной зоны в Сирии — МИД РФ

Москва, , 14:18 — REGNUM Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах предложение Анкары по созданию буферной зоны в Сирии, заявил 16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

«Этот вопрос (буферной зоны) в том числе будет обсуждаться, когда Эрдоган приедет на очередной раунд переговоров с Путиным», — заявил Лавров, добавив, что конечная цель заключается в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь турецкого лидера заявил, что Эрдоган в ходе своего официального визита в Москву 23 января намерен обсудить с Путиным координацию между двумя странами в свете вывода американских войск из Сирийской Арабской Республики.

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