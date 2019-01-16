МИД РФ: ЧМ-2018 был «триумфом народной дипломатии»

Москва, , 14:11 — REGNUM Проведенное в 11 городах России прошлым летом первенство планеты по футболу показало, что такое настоящая народная дипломатия. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Ярким событием года стал чемпионат мира по футболу. Настоящий триумф народной дипломатии», — подчеркнул Лавров.

Российский министр иностранных дел напомнил, что летом в нашу страну приехали миллионы гостей из-за рубежа, которые получили возможность увидеть подлинную «современную Россию и ее граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, мундиаль 2018 года проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства по футболу состоялись на 12 стадионах в 11 городах страны.