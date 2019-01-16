Среда, 16 Января 2019 года
14:12:07 МСК

МИД РФ: ЧМ-2018 был «триумфом народной дипломатии»

Политика

Миллионы гостей из-за рубежа получили возможность увидеть подлинную современную Россию и ее народ

Москва, 16 января 2019, 14:11 — REGNUM  Проведенное в 11 городах России прошлым летом первенство планеты по футболу показало, что такое настоящая народная дипломатия. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Ярким событием года стал чемпионат мира по футболу. Настоящий триумф народной дипломатии», — подчеркнул Лавров.

Российский министр иностранных дел напомнил, что летом в нашу страну приехали миллионы гостей из-за рубежа, которые получили возможность увидеть подлинную «современную Россию и ее граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, мундиаль 2018 года проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства по футболу состоялись на 12 стадионах в 11 городах страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить