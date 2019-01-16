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«Индонезийский уголок» может открыться в ряде университетов в Иране — СМИ

Политика

Посол Индонезии в Иране встретился с представителем министерства по делам религий Индонезии

Джакарта, 16 января 2019, 14:07 — REGNUM  Посольство Индонезии в Тегеране планирует создать «индонезийский уголок» в нескольких университетах Ирана, чтобы продемонстрировать умеренные исламские взгляды, сообщает Antaranews.

Посол Индонезии в Иране Октавино Алимудин во время своего рабочего визита в Индонезию передал министерству по делам религии Индонезии план создания «индонезийского уголка» в ряде университетов Ирана.

Октавино Алимудин встретился с главой департамента исламского образования министерства по делам религии Индонезии Камарудином Амином.

«Создание «индонезийского уголка» направлено на то, чтобы познакомить иранских студентов с умеренным исламом в Индонезии», — отметил посол.

Камарудин Амин выразил свою поддержку созданию «индонезийского уголка» и высоко оценил усилия, предпринимаемые посольством Индонезии в Тегеране для расширения двустороннего сотрудничества в различных областях, особенно в области исламского высшего образования.

Напомним, МИД Индонезии рассматривает концепцию «ислам Нусантары» как одно из величайших преимуществ мягкой силы и индонезийской дипломатии в будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: Концепция «ислам Нусантары» стала преимуществом мягкой силы Индонезии — МИД

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