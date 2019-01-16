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Удивляет шумиха вокруг судьбы Союзного государства — Лавров

Политика

Договором о создании Союзного государства можно «освежить память», напомнил министр

Москва, 16 января 2019, 14:03 — REGNUM  Глава МИД России Сергей Лавров признался, что удивлен шумихой, возникшей вокруг создания Союзного государства с Белоруссией. Он также призвал белорусских коллег к прагматизму во время своего выступления 16 января на большой пресс-конференции в Москве.

Лавров напомнил, что договор о создании Союзного государства находится в открытом доступе, при желании можно «освежить память». В документе оговорены многие вещи, которые ранее побудили Москву и Минск к созданию Союзного государства.

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Российская сторона ничего не выдумывает, добавил Лавров и призвал белорусских коллег рассмотреть возможные пути сближения в вопросах, решить которые предлагалось еще 20 лет назад в рамках Союзного договора. Министр выразил надежду, что прагматизм возобладает над попытками найти «какие-то геополитические замыслы» внутри и вовне Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что речи об объединении двух государств не идет.

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МИД России
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