ЕС готов к новым переговорам с Великобританией по Brexit — Барнье

Страсбург, Франция, , 14:03 — REGNUM После провала соглашения между Лондоном и Брюсселем о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС) главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сигнализирует о готовности к новым переговорам. Об этом пишет немецкое издание Die Welt 16 января.

По словам Барнье, ЕС готов вести переговоры о новом соглашении с Лондоном. Однако есть условия: британцы должны изменить свои прежние «красные линии». Крайне важна особо критикуемая в Великобритании открытая граница с Ирландией — так называемый «бэкстоп».

"Бэкстоп должен оставаться бэкстопом, он должен оставаться заслуживающим доверия», — заявил Барнье 16 января в Европейском парламенте в Страсбурге.

Риск Brexit без соглашения «как никогда высок», сказал он. Теперь, за десять недель до запланированного выхода Великобритании из ЕС, Брюссель должен ускорить подготовку к нерегулируемому Brexit.

«В настоящее время еще слишком рано оценивать все последствия этого голосования», — сказал Мишель Барнье, отметив, что оно было «кристально чистым».

Как сообщало ИА REGNUM, при голосовании в Палате общин в Великобритании 15 января большинство депутатов отвергло продвигаемое премьер-министром страны Терезой Мэй соглашение о порядке выхода Великобритании из ЕС. «За» проголосовали 202 человека, «против» — 432.

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