Москва призвала Токио не нарушать Устав ООН требованиями о Южных Курилах

Москва, , 13:55 — REGNUM Требуя от России передать Японии южные Курильские острова, которые являются территорией РФ, идут в разрез с обязательствами страны, принятыми по Уставу Организации Объединенных Наций. Такое заявление на большой пресс-конференции по итогам 2018 года сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он отметил, что Москва настаивает на признании итогов Второй мировой войны в переговорах с Японией. Это, по словам Лаврова, не является ни «ультиматумом», ни «предварительными условиями».

«Это неизбежный и неотъемлемый фактор современной международной системы», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Министр напомнил, что, став членом ООН, Япония подписала и ратифицировала Устав этой организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы. На этом основании Лавров призвал японскую сторону скоординировать свои территориальные претензии с обязательствами по Уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и по целому ряду других документов.

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Как сообщало ИА REGNUM, договорённость активизировать процесс переговоров о заключении мирного договора между Токио и Москвой была достигнута в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась в ноябре 2018 года в Сингапуре. За основу предложено взять советско-японскую декларацию 1956 года. Однако Абэ заявил, что мирный договор между странами может быть заключён только после решения территориального вопроса, имея в виду претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.