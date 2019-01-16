Время идёт на минуты: а Мэй ли поведёт Великобританию из ЕС

Москва, , 13:52 — REGNUM Очень сложная сейчас ситуация в Великобритании, и у Терезы Мэй время идет на считанные минуты, ей не позавидуешь. Получается сейчас следующая картина: сделка по выходу из ЕС Великобритании по условиям удовлетворяет Европу, но вчерашнее голосование показало, что парламент Британии не готов выходить именно так, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Более того, по её мнению, сейчас наиболее актуален вопрос — а Мэй ли поведет Великобританию из ЕС, так как сегодня состоится голосование по вотуму недоверия действующему правительству. Если депутаты проголосуют за вотум, действующее правительство уйдет в отставку. В этом случае, скорее всего, перенесут дату выхода из ЕС на более поздний срок. Британцам необходимо будет навести порядок в своей стране, однако время может сыграть для них злую шутку.

«Дело в том, что с 29 марта 2019 года начинается переходный период по выходу из ЕС. За это время в идеале необходимо будет в случае утверждения вотума, провести выборы в новое правительство, создать новый документ по выходу из ЕС, условия которого удовлетворят все страны, уговорить правительство Европы рассмотреть этот документ, так как они не собираются что-либо пересматривать. Слишком мало времени для таких грандиозных событий», — полагает эксперт.

Если Мэй удержит правление в руках, тогда она будет пытаться передвинуть сроки по выходу из ЕС и ей нужно быть слишком убедительной с европейцами, так как их, похоже, все это достало, и они заявили о готовности вообще без условий проводить Brexit.

«При любом раскладе англичанам необходимо больше времени для решения спорных моментов. Но дадут ли это время европейцы?! Свою позицию правители европейских стран не раз высказывали, что пересматривать (в том числе и даты) они ничего не собираются — их все устраивает, и вообще — «это отличные условия, лучше не будет». Всё складывается к тому, что Brexit состоится без договоренностей, без каких-либо условий», — высказала свое мнение Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза. Голосование по плану Мэй по Brexit состоялось 15 января 2018 года.

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