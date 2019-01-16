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Глава Африканского союза осудил теракт в Кении

Политика

И выразил соболезнования

Найроби, 16 января 2019, 13:51 — REGNUM  Председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи осудил террористический акт в Кении, унесший жизни 15 человек, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

Также политик выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Председатель Комиссии подчеркивает, что эта трусливая атака в очередной раз доказывает необходимость активизации усилий по борьбе с терроризмом на всем континенте», — говорится в заявлении Африканского союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористический акт в Кении произошел 15 января 2019 г. Террористы совершили нападение на гостиницу в столице государства городе Найроби. 15 человек погибли, десятки людей пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: При нападении боевиков на отель в Кении погибли 15 человек

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