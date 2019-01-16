«Иначе киргизы исчезнут»: В Киргизии вновь ополчились против русского языка

Бишкек, , 13:48 — REGNUM Участники «Курултая общественных, политических и патриотических сил» предлагают провести 24 ноября 2019 года референдум и убрать из Конституции Киргизии норму о том, что русский язык в республике имеет статус официального. Об этом заявил один из организаторов курултая, бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров, пишет «Азаттык».

По его словам, участники курултая сошлись во мнении, что русский язык нужен киргизстанцам только в качестве одного из языков международного значения. А потому должен считаться иностранным, равно как и английский язык.

«Государственным должен оставаться киргизский язык. Все делопроизводство должно вестись на киргизском языке, мероприятия должны проходить на нем и чиновники тоже должны выступать на киргизском языке. Если не принять эти меры, киргизы исчезнут», — подчеркнул Бекназаров.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с Конституцией Киргизии, киргизский является государственным языком, а русский язык имеет статус официального.

Официальный документооборот в республике еще с советских времен ведется на обоих языках, однако в последние годы власти готовят полный переход на киргизский язык. Также в государственных учреждениях ввели обязательный экзамен на знание киргизского языка.

Отметим, что местные чиновники, политические и общественные деятели периодически предлагают для «сохранения и развития киргизского языка» лишить русский язык официального статуса и ввести штрафы за незнание киргизского языка.