США закупят для полицейских Украины учебное оружие

Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Сотрудники полиции Украины смогут оттачивать своё мастерство в стрельбе с использованием нового учебного оружия. Закупить и поставить его на Украину планирует госдепартамент США. Соответствующий тендер, согласно данным профильного портала государственных закупок правительства США, разместило бюро по противодействию наркотикам и связям с правоохранительными органами госдепартамента Соединённых Штатов.

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Так, согласно документу, планирует закупить 146 учебных пистолетов модели G17 T FX, а также имитационные боеприпасы к ним в виде цветных картриджей, пишет RT. Уточняется, что нелетальное вооружение предназначено для организации тренировок и обучения специальных сил украинской полиции и Национального антикоррупционного бюро Украины, а также корпуса оперативной внезапной деятельности и пограничников.

«В современных условиях при подготовке всех сотрудников правоохранительных органов рекомендуется проводить больше тренировок, моделирующих ту или иную ситуацию и предусматривающих обдуманное применение огнестрельного оружия», — говорится в тексте документа.

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Помимо вооружения Вашингтон планирует обеспечить стражей порядка Украины и защитным снаряжением. Новая экипировка должна быть предоставлена Украине в течение 60 дней после подписания контракта с подрядчиком.

Напомним, в 2017 году госдепартамент США размещал тендер на закупку оборудование для полиции Украины. Речь шла о бензопилах, гидравлических щипцах, ножницах и специальных цилиндрах с разжимающей способностью до 10,2 тонны, с помощью которых украинские стражи порядка смогу взламывать двери.

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