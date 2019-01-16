Пакистан отменяет пошлины на хлопок для поддержки промышленности

Исламабад, , 16:40 — REGNUM 15 января Экономический координационный совет Пакистана принял решение отменить все пошлины и налоги на ввозимый в страну хлопок. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, целью такого шага является поддержка пакистанской промышленности, испытывающей нехватку в сырье.

Новые правила ввоза хлопка будут действовать с 1 февраля по 30 июня. Традиционно пакистанские фермеры выращивали львиную долю всего хлопка, необходимого для производства тканей, однако сейчас национального урожая недостаточно.

Отказ от протекционизма в столь важной сфере, по словам министра финансов Асада Умара, возглавлявшего заседание Совета, поможет выполнить ещё одну долгосрочную задачу — повысить инвестиционную привлекательность Пакистана. Ожидается, что отмена пошлин улучшит позиции страны в рейтинге «Легкость ведения бизнеса».