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Лидер оппозиции в Пакистане поддержал возобновление военных трибуналов

Политика

Шахбаз Шариф заявил, что Мусульманская лига может поддержать возобновление полномочий судов

Исламабад, 16 января 2019, 14:48 — REGNUM  Председатель оппозиционной «Пакистанской Мусульманской лиги (Наваз)» Шахбаз Шариф высказался в пользу возобновления полномочий военных трибуналов в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Шариф заявил, что именно страх перед военным судом позволил победить терроризм в стране. Шариф напомнил прессе, что трибуналы были введены в период премьерства его родного брата Наваза Шарифа и сыграли положительную роль в деле установления порядка. Ранее, в январе было объявлено о том, что двухлетний срок полномочий военных трибуналов истекает и едва ли будет продлён из-за разногласий в парламенте. Лидер «Мусульманской лиги» отметил, что если правительство обратится к его партии за поддержкой, то она «может рассмотреть такую возможность».

Военные суды были введены в Пакистане после кровавого теракта в Лахоре, в ходе которого террористы устроили резню в военной школе.

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Зарубежная хроника
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