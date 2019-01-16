Париж: Великобритания не может ожидать, что ЕС пойдет на уступки

Париж, , 13:16 — REGNUM Великобритания не должна ожидать от ЕС уступок по Brexit, заявили 16 января в администрации президента Франции, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, если кто-то считает, что ЕС лишь для вида занимал жесткую позицию, но теперь, после поражения плана премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выводу страны из европейского блока, пойдет на смягчение «по фундаментальным принципам», то он ошибается.

«Никто не верит в это, и я не думаю, что в это верит Тереза Мэй», — подчеркнул источник в Елисейском дворце.

Источник также добавил, что запрос о продлении периода подготовки выхода Великобритании из ЕС в силу статье 50 Лиссабонского договора должен сопровождаться соответствующим планом или стратегией, которая не будет идти вразрез с принципами ЕС.