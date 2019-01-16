Среда, 16 Января 2019 года
13:16:45 МСК

Париж: Великобритания не может ожидать, что ЕС пойдет на уступки

Политика

Продление периода подготовки к выходу должно сопровождаться соответствующим планом

Париж, 16 января 2019, 13:16 — REGNUM  Великобритания не должна ожидать от ЕС уступок по Brexit, заявили 16 января в администрации президента Франции, сообщает британское агентство Reuters.

По его словам, если кто-то считает, что ЕС лишь для вида занимал жесткую позицию, но теперь, после поражения плана премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выводу страны из европейского блока, пойдет на смягчение «по фундаментальным принципам», то он ошибается.

«Никто не верит в это, и я не думаю, что в это верит Тереза Мэй», — подчеркнул источник в Елисейском дворце.

Источник также добавил, что запрос о продлении периода подготовки выхода Великобритании из ЕС в силу статье 50 Лиссабонского договора должен сопровождаться соответствующим планом или стратегией, которая не будет идти вразрез с принципами ЕС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить