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Пакистан хочет увеличить квоту на мигрантов в Катаре до 150 тыс. человек

Политика

Имран Хан хочет увеличить квоты для рабочих из Пакистана

, 16 января 2019, 15:51 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан отправится с официальным визитом в Катар 22 января 2019 года.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в Доху премьер-министр Пакистана прибудет по приглашению катарского эмира Тамима бин Хамад Аль Тани.

Ожидается, что главной темой пакистанско-катарских переговоров станут пакистанские мигранты, которые в большом количестве трудятся в монархиях Персидского залива. Ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел обеих стран договорились, что Катар предоставит пакистанским экспатам 100 тысяч рабочих мест в рамках масштабных строительных проектов для чемпионата мира по футболу — 2022. Предполагается, что премьер-министр Пакистана будет добиваться расширения квоты до 150 тысяч человек.

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Зарубежная хроника
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