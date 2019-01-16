Среда, 16 Января 2019 года
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Правительство Пакистана призвало главу провинции Синд уйти в отставку

Политика

Министр информации Пакистана заявил, что правительству придётся принять «практические меры», если оппозиция не начнёт реформы в Синде

Карачи, Пакистан, 16 января 2019, 13:15 — REGNUM  15 января министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который выполняет обязанности официального представителя правительства, прибыл в столицу пакистанской провинции Синд город Карачи.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Фавад Чаудхри призвал оппозиционную «Пакистанскую народную партию» сменить главу правительства провинции и начать реформы. В противном случае, по словам министра, Исламабад будет вынужден «принять практические меры».

Ранее Объединённая команда следователей назвала главного министра (главу правительства) провинции Мурада Шаха одним из главных подозреваемых в коррупционном деле. Исламабад требует смещения Шаха и начала реформ «ради перемен» в провинции.

Ранее президент Пакистана Асиф Алви исключил возможность введения прямого управления в Синде.

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Зарубежная хроника
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