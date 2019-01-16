Индия намерена участвовать в разрешении спорных вопросов в ВТО

Нью-Дели, , 15:44 — REGNUM Министерство торговли и промышленности Индии 15 января выступило с обращением к странам-членам ВТО с намерением присоединиться к процессу урегулирования проблемы назначения судей в апелляционный орган разрешения споров организации. Задержка в назначении судей в апелляционный орган разрешения споров в рамках ВТО может существенно затруднить нормальное функционирование организации.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», основным препятствием в назначении судей является отказ США участвовать в данном процессе в виду имеющихся у них сомнений в отношении эффективности функционирования механизма разрешения споров ВТО. Выступая на пресс-конференции, заместитель генерального директора ВТО Дэвид Шарк заявил, что подобные сомнения не новы и высказывались ранее представителями предыдущих администраций США.

Механизм разрешения споров ВТО является важным инструментом организации по содействию и развитию международной торговли. Апелляционный орган представляет собой высшую инстанцию при вынесении решений по торговым спорам между странами-членами организации.