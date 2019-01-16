Министр финансов Индии: стране нужен решительный премьер-министр

Нью-Дели, , 14:14 — REGNUM Министр финансов Индии Арун Джейтли 15 января в своем блоге, отметив достижения правительства Нарендры Моди, заявил, что стране необходим решительный премьер-министр, способный оправдать ожидания населения и сохранить высокий уровень роста экономики. Также он выступил с критическим замечанием в отношении оппозиции, назвав ее неработоспособным альянсом с «бродяжническими» лидерами.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в качестве основных достижений действующего правительства министр финансов Индии назвал экономически рост в 7−7,5% в год, а также готовность страны преодолеть отметку в 8%. Он также отметил тот факт, что, когда Нарендра Моди стал премьер-министром, Индия являлась десятой экономикой мира по объему ВВП, а на сегодняшний день она располагается на шестом месте.

Сейчас Арун Джейтли находится в США, где проходит плановый медицинский осмотр после пересадки почки, которая была осуществлена в начале 2018 года.