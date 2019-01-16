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МИД РФ: Москва будет отвечать на активность НАТО у своих границ

Политика

В то же время Россия не отказывается от курса на восстановление отношений с США и ЕС — на принципах равноправия

Москва, 16 января 2019, 13:00 — REGNUM  На усиление военной активности Североатлантического альянса у своих границ Россия всегда будет реагировать должным образом. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам», — подчеркнул Лавров.

По словам главы дипломатического ведомства, Россия в то же время не отказывается от курса на восстановление отношений с США и ЕС — на принципах равноправия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Вашингтон продолжает навязывать свою волю всему миру с помощью военной силы и экономических рычагов.

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Обострение отношений России и НАТО
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