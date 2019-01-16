Вашингтон обвинил Иран в нарушении резолюции Совбеза ООН

Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Запуск Ираном ракеты-носителя со спутником Земли нарушает резолюцию Совбеза Организации Объединённых Наций. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Читайте также: Иранский спутник не достиг орбиты после запуска

«Такие носители предусматривают использование технологий, фактически идентичных тем, которые используются в баллистических ракетах, включая межконтинентальные баллистические ракеты», — говорится в официальном заявлении Помпео, опубликованном на сайте госдепа США.

По его словам, проведённый запуск говорит о намерении Ирана в «конечном счёте создать такое оружие». При этом Помпео отметил, что США не намерены мирится с таким положением дел.

«Мы ясно дали понять, что мы не потерпим вопиющего игнорирования Ираном международных норм», — сказал госсекретарь, добавив, что Соединённые Штаты совместно со своими союзниками и партнёрами работают над противодействием всему спектру угроз, исходящих от Тегерана.

Ранее по теме: Израиль: Спутник Ирана — первая стадия создания межконтинентальной ракеты

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Иран не смог вывести свой спутник «Паям» на околоземную орбиту. Причиной провала стала неспособность ракеты-носителя достичь необходимой скорости на третьей стадии полёта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал запуск Ираном искусственного спутника Земли «прикрытием для развития собственной ракетной программы». По его словам, это «первая стадией разработки межконтинентальной ракеты» в нарушение международных соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран планирует запуск четырёх спутников к 2021 году