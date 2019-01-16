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Китай осудил намерение Индии продать Тайваню технологии подводных судов

Политика

Китай угрожает ухудшением дипломатических отношений, если продолжатся попытки Индии и других стран продать Тайваню технологии по разработке и постройке подводных судов

Нью-Дели, 16 января 2019, 14:34 — REGNUM  Китай угрожает Индии, Японии и США ухудшением дипломатических отношений в случае, если они продолжат попытки продать Тайваню технологии по разработке и постройке подводных судов. В частности, со стороны Индии поступали предложения предоставить технологию создания дизельных подводных лодок. Аналогичные суда находятся в распоряжении военно-морских сил Индии. Японская сторона предложила предоставить специалистов, имеющих опыт работы с подводными лодками класса «Харусио».

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в ходе пресс-конференции 15 января 2019 года заместитель директора департамента информации министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин порекомендовала Индии, Японии и США придерживаться политики «одного Китая» и отказаться от сотрудничества с Тайванем в оборонной сфере.

Китай намерен противостоять любым попыткам какой-либо страны по установлению с ней дипломатических отношений.

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Зарубежная хроника
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