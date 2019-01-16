Китай осудил намерение Индии продать Тайваню технологии подводных судов

Нью-Дели, , 14:34 — REGNUM Китай угрожает Индии, Японии и США ухудшением дипломатических отношений в случае, если они продолжат попытки продать Тайваню технологии по разработке и постройке подводных судов. В частности, со стороны Индии поступали предложения предоставить технологию создания дизельных подводных лодок. Аналогичные суда находятся в распоряжении военно-морских сил Индии. Японская сторона предложила предоставить специалистов, имеющих опыт работы с подводными лодками класса «Харусио».

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в ходе пресс-конференции 15 января 2019 года заместитель директора департамента информации министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин порекомендовала Индии, Японии и США придерживаться политики «одного Китая» и отказаться от сотрудничества с Тайванем в оборонной сфере.

Китай намерен противостоять любым попыткам какой-либо страны по установлению с ней дипломатических отношений.