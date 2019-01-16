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Президент Узбекистана приедет в Индию на инвестиционный форум

Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Индию с официальным визитом для участия в международном инвестиционном саммите в Гуджарате

Нью-Дели, 16 января 2019, 19:23 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Индию с официальным визитом 19 января 2019 года. Он примет участие в девятом международном инвестиционном саммите в Гуджарате (Гандинагар). Узбекистан станет первой центральноазиатской страной — участницей саммита.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», на полях саммита, который будет проходить в течение двух дней, с 19 по 20 января 2019 года, Шавкат Мирзиёев примет участие в двусторонних переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В состав узбекской делегации также войдут глава государственного комитета по инвестициям, глава торгово-промышленной палаты, министр иностранных дел, а также владельцы и исполнительные директора ведущих компаний Узбекистана.

Предыдущая поездка президента Узбекистана в Индию состоялась в октябре 2018 года, в ходе нее были достигнуты соглашения по расширению сотрудничества в сфере торговли и инвестиций.

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Зарубежная хроника
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