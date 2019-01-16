Посол Индонезии в США о подготовке к выборам: «Проходит гладко»

Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Посол Индонезии в Соединенных Штатах Буди Боулексоно заявил, что подготовка к проведению выборов президента Индонезии в 2019 году в США «проходит гладко», сообщает Antaranews.

«Число граждан Индонезии, проживающих в США и имеющие право голоса, составляет около 51 тыс. человек», — заявил посол.

По его словам, посольство Индонезии в Вашингтоне предприняло специальные меры, чтобы граждане Индонезии, работающие на круизных лайнерах, принадлежащих компаниям, базирующимся в Сиэтле, также смогли проголосовать.

«На круизных лайнерах работают около восьми тысяч индонезийских граждан», — отметил Буди Боулексоно.

Известно, что из-за расстояния и ряда других механизмов выборы за границей обычно начинаются раньше, чем в Индонезии, но результаты подсчитываются в тот же день, что и подсчет голосов в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Индонезии состоятся 17 апреля 2019 года.

Читайте также: «Индонезия должна стать сильной нацией» — кандидат в президенты