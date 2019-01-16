Военные США выпустили видео, где КНДР обозначена как ядерная держава

Пхеньян, , 12:52 — REGNUM Командование войсками США в Японии опубликовало информационное видео, в котором КНДР называется одной из трёх ядерных держав региона; две другие — Россия и Китай. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Официально США не признают КНДР страной, обладающей ядерным оружием. На видео демонстрируется карта Северо-Восточной Азии, на которой отмечены КНДР, Россия и Китай с количеством ядерных боеголовок в их распоряжении. Так, например, утверждается, что у России более 4000 зарядов, у Китая — свыше 200, а у Северной Кореи — около 15. Посыл видео заключается в необходимости сотрудничества Японии и США для противостояния подобным угрозам в регионе.

Примечательно, что ни одна страна мира не признает ядерный статус КНДР. Поэтому публикация видео уже породила спекуляции, не изменилась ли позиция Вашингтона по данному вопросу. Впрочем, представители Пентагона пока не комментируют инцидент.