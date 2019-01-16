Фантазии бьют фонтаном – политолог Мухин о позиции США по ДРСМД

Москва, , 12:51 — REGNUM США пытаются сделать так, чтобы РФ приняла их фантазии за реальность, уверен политолог Алексей Мухин. Об этом он 15 января заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, которая сказала, что переговоры с российской стороной в Женеве по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стали для американской стороны разочарованием.

«Дело в том, что США пытаются сделать так, чтобы мы приняли их фантазии за реальность и покаялись в несуществующих провинностях, — сказал Мухин. — Такого рода методика применяется уже давно и стала привычной для наших американских партнёров, что вызывает сожаление. Мы прекрасно видим, что выход из ДРСМД выгоден только США, которые получат очевидные преимущества в Европе и будут иметь возможность её и дальше милитаризовать усиленными темпами».

По словам Мухина, такого рода перспективы беспокоят европейских партнёров РФ, но сказать США «нет» они пока не могут.

«Поэтому фантазии американских коллег сейчас бьют фонтаном во все стороны по поводу ДРСМД и якобы нарушений его положений российской стороной, — добавил политолог. — Россия представила вполне конкретные претензии к американской стороне, что безусловно явилось неприятным сюрпризом для американцев. Именно поэтому они ушли в глухую защиту и попытались ввести мировое сообщество в заблуждение своими яркими, но глупыми заявлениями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Томпсон, американская сторона была крайне разочарована тем, что российская сторона отказалась уничтожать свои ракеты, которые в Вашингтоне считают вооружением, попадающим под действие договора РСМД.

Томпсон заявила, что ей теперь ясно, что Россия продолжает «нарушать» соглашение и якобы не готова объяснить, как собирается вернуться к его проверяемому и полному выполнению.

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