Южнокорейские корабли прибыли в Шанхай для участия в праздничной церемонии

Сеул, , 14:45 — REGNUM Два военных корабля ВМФ Республики Корея вошли в порт Шанхая, чтобы принять участие в праздничной церемонии по случаю столетия правительства в изгнании. В 1919 году некоторые корейские политические лидеры покинули Корею, бывшую колонией Японии, и объявили себя законным правительством страны, расположившись в китайском Шанхае.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, в порт вошёл эсминец «Ли Сун Син», названный в честь легендарного флотоводца, и корабль поддержки «Тэчхон». На борту эсминца находятся 400 моряков и 149 кадетов. Ранее корабли нанесли дружеские визиты в США, Мексику, Францию, Бельгию, Германию и Великобританию. В порту гостей приветствовали сотрудники южнокорейского посольства и представители правительства КНР.

Визит прошёл на фоне нормализации отношений Китая и Южной Кореи и резкого ухудшения отношений между Южной Кореей и Японией. В последнее время Сеул все чаще демонстрирует, что не забыл историю и помнит о колониальном правлении Японии. Подобные шаги неизменно вызывают раздражение Токио.